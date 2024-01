Teun, centrocampista olandese classe 1998 dell'Atalanta, era già stato accostato alla Juventus per questa sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto scrive oggi il Corriere di Bergamo l'idea della Juventus non tramonta, Koopmeiners resta un obiettivo. Cristianoinfatti a partire da febbraio riaprirà le trattative con l'Atalanta per il centrocampista che dai nerazzurri viene valutato circa 40 milioni di euro. Può essere un buon nome per il mercato estivo. La Vecchia Signora non è l'unico club a corteggiare il centrocampista olandese quindi si dovranno fare i conti con le altre pretendenti.