Una grande vittoria visto il contesto e l'avversario per la Juve, non accompagnata però da una grande prestazione, almeno a livello di gioco. Soprattutto fino all'espulsione. Duro il commento della Gazzetta dello Sport proprio in merito ai primi 40 minuti,. "La Juve non va oltre due conclusioni dalla distanza di Kostic e Rabiot. La seconda volta che McKennie perde tempo su una rimessa laterale (nel primo tempo!), il dubbio sorge spontaneo: legittime tutte le strategie e tutti i sistemi di gioco, ma la Juve, regina degli scudetti, non s’imbarazza a giocare a San Siro come una neopromossa?", si legge sul quotidiano.