Non solo Nicolò Zaniolo, accanto al suo nei piani juventini sta emergendo un altro nome della rosa giallorossa: quello di Bryan Cristante, per il quale dalla Continassa è stato fatto un sondaggio. Lo riporta Tuttosport, che racconta di uninteresse che parte da lontano, quello bianconero per Cristante, che il 6 dicembre 2011, a 16 anni, giocava 9 minuti in Champions League in Viktoria Plzen-Milan 2-2, lanciato da Massimiliano Allegri. Proprio lui lo ha messo nella lista degli obiettivi destinati ad alzare la capacità realizzativa del centrocampo, assieme ai big Pogba e Milinkovic-Savic e all’emergente Frattesi , che però il Sassuolo vorrebbe tenere un altro anno. Ma Mourinho non vuole perderlo e anche il Milan è pronto a fare un tentativo.