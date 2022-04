La Juventus non vorrebbe solo Nicolò Zaniolo per rinforzare la linea d'attacco. Stando a quanto riporta Sportmediaset oltre al giocatore in forza alla Roma l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di portare all'ombra della Mole anche Giacomo Raspadori del Sassuolo. Nelle idee della dirigenza juventina sarebbero i perfetti sostituti di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.