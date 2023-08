Le novità in casa Juve arrivano per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Oltre a Kenan Yildiz, pronto a rinnovare fino al 2027, il club bianconero si sta muovendo per prolungare il contratto di Federico Gatti ma non solo. Inoltre, la Juve ha intenzione, riferisce Sky Sport, di proporre un adeguamento e un prolungamento a Huijsen. Il centrale classe 2005 aveva rinnovato nel mese di giugno.