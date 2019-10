La Juve continua a sondare il mercato, alla ricerca di profili interessanti sul mercato. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese Paratici avrebbe messo nel mirino Willian e Pedro, esterni offensivi del Chelsea. Sarri conosce già e apprezza i due giocatori, allenati lo scorso anno in Inghilterra, per questo potrebbe spingere per la chiusura dell'affare.