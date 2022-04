3









Dopo la rete del 2-1 ieri sera Moise Kean ha esultato togliendosi la maglietta. Gesto costatogli l'ammonizione. Per l'attaccante italiano si tratta della quarta ammonizione e quindi come comunicato dal Giudice Sportivo nella giornata di oggi si aggiunge all'elenco dei giocatori diffidati. Quindi, che in caso di ammonizione salteranno la gara successiva per squalifica. Oltre a lui nella Juventus sono diffidati Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot.