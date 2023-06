piace molto a, che vorrebbe portare in Baviera anche un altro juventino: si tratta di Adrien Rabiot, che però ha una storia diversa da quella di Dv9, potendo spostarsi a parametro zero. Se il Bayern, come sembra, dovesse mollare Kolo Muani, allora la candidatura di Vlahovic diventerebbe sempre più credibile. Ci sarà la prossima settimana una nuova riunione operativa all’interno del Bayern per discutere se e come riformulare l’offerta per Vlahovic e allora a quel punto toccherà alla Juventus valutare la proposta, sapendo di non poter abbassare l’asticella al di sotto di quei famosi 80 milioni. Lo riporta Tuttosport.