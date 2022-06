Nel corso del mercato di gennaio la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina il cartellino di Dusan Vlahovic. Non solo però, i bianconeri che temono di poter perdere Matthijs de Ligt ora si muovono alla ricerca di un valido sostituto. Come riferito da SkySport un nome sondato è quello di Nicola Milenkovic, difensore serbo in scadenza nel 2023.