"Le grandi trame sono partite da almeno un mese, cioè da quando Commisso lo ha ufficialmente messo sul mercato". La Gazzetta racconta l'interesse della Juventus per Vlahovic, con il club della Continassa che non ha allentato la presa su di lui, considerato che Max Allegri ha assoluto bisogno di un centravanti. Ma non è il solo nel mirino. L’alternativa di lusso è Mauro Icardi, attaccante argentino del Paris Saint Germain.