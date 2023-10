N GALLERY LE CONDIZIONI DEGLI ALTRI GIOCATORI "ACCIACCATI".

Le attenzioni maggiori dello staff tecnico e medico sono rivolte a Dusan Vlahovic, che deve risolvere questo problema alla schiena. Alla Continassa però la speranza, al di là dell'attaccante serbo, è che per il derby contro il Torino Massimiliano Allegri possa contare sull'intera rosa ad eccezione di Mattia De Sciglio e Paul Pogba.Per la prima volta in stagione c'è stata un'emergenza infortuni nel reparto offensivo, cFederico, uscito stremato dal match contro l'Atalanta visto che sta facendo gli straordinari e ha giocato per intero le ultime tre gare. Avrà qualche giorno per recuperare le energie e farsi trovare pronto nel derby.