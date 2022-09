Come racconta Tuttosport, e la Juventus avesse potuto scegliere un buon modo per inaugurare il tour de force pre Mondiale in Qatar – dopo il Bologna, subito il Maccabi Haifa e poi il Milan a San Siro – sicuramente non avrebbe chiesto di meglio di quanto capitato ieri a Oslo. Vlahovic che torna al gol su assist del connazionale. Perché se DV9 è stato glaciale e letale sottoporta,