Mentre il campionato (unico fronte ancora aperto) si avvia alla conclusione con le ultime due giornate, in casaproseguono inevitabilmente le riflessioni in vista della prossima stagione, con ragionamenti che vanno a interessare tanto i giocatori quanto l'allenatore e la dirigenza. La posizione di Massimiliano, in particolare, non sembra più così salda (per quanto il suo contratto preveda ancora due anni a 7.5 milioni di euro), motivo per cui i vertici del club stanno iniziando a valutare possibili soluzioni alternative in caso di cambiamento.Cambiamento che, secondo Tuttosport, implicherebbe una, in sostanza con la scelta di un tecnico all'antitesi del livornese (giovane, con idee fresche e uno stipendio abbordabile). Allo stato attuale delle cose, il nome in cima alla lista è quello di Igor, legato alfino al 2024 ma prossimo - per sua stessa ammissione - a un colloquio con la dirigenza finalizzato a definire il suo futuro. A solleticare la fantasia della Juve anche il profilo di, autore di una brillante stagione ale a sua volta in fase di discussione con il suo club. L'ultimo nome emerso, invece, è quello di Sergio, legato alfino al 2024, mentre sono in calo le quotazioni di Raffaele Palladino e Alessio Dionisi, in trattativa per i rinnovi rispettivamente con Monza e Sassuolo.