La Juventus non partecipa alle coppe europee ma gli scout bianconeri stanno girando l'Europa in cerca di rinforzi per il presente e soprattutto il futuro. In occasione della sfida di Champions League tra Anversa e Shakhtar Donetsk, sono stati visionati due giocatori. Il primo, il cui nome circola da tempo, ènasce come trequartista ma può giocare anche a centrocampo. Ha già esordito nella nazionale maggiore ed è ambidestro.Non solo Sudakov,centrocampista dell'Anversa. Vermeeren è ancora più giovane, avendo compiuto 18 anni a febbraio. Questa è la sua prima vera stagione in prima squadra. Il belga è un centrocampista centrale, già strutturato fisicamente e abile nelle due fasi come dimostra il primo assist contro lo Shakhtar; recupero alto del pallone e passaggio per il compagno. Nel secondo gol dell'Anversa invece, un filtrante perfetto per il momentaneo 2-0 (partita poi persa 2-3). Il responso non può che essere positivo quindi per gli scout della Juve. Come riferisce, il classe 2005 ha suscitato le attenzioni di diverse big tra cui il Barcellona. Adesso si è aggiunta la Juve, che come ha dimostrato in estate, è sempre attenta a profili di questo tipo.