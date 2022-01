5







di Marco Amato

Soulé, De Winter, Miretti. Sono soprattutto loro I giovani in rampa di lancio, quelli che stanno facendo il salto dalla Juventus Under 23 alla Prima squadra. Primi, piccoli passi, primi minuti in campo, primi spogliatoi condivisi con i big. Tutto fa esperienza ed aiuta a crescere. Nel frattempo, però, il progetto giovani continua e tra Under 23 e Under 19 sono diversi i giovani che continuano a sfornare prestazioni interessanti e che provano a prenotare il biglietto per un posto nello spogliatoio della Prima squadra.



Sfoglia la gallery per vedere alcuni dei giovani bianconeri in rampa di lancio