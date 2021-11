Forse per la prima volta in questa stagione la Juventus vive una vigilia diserenamente, senza le frustrazioni del turno di campionato. I bianconeri arrivano da tre successi pesanti con, e nella trasferta contro i campioni d'Europa del Chelsea si giocheranno il primo posto nel girone. Ecco perché è importante, soldi a parte.Come sottolineato da Calciomercato.com, la Juventus ha già incassatoper la partecipazione alla Champions, più. Battendo il Chelsea aggiungerebbe altri, in caso di pareggio invece il bonus scenderebbe a.Con la sconfitta niente soldi, senza contare che gli inglesi raggiungerebbero la Juve al primo posto, che sarà in ballo di conseguenza all’ultima giornata, con i bianconeri che affronteranno il Malmö e il Chelsea che se la vedrà con lo Zenit.Oltre al discorso economico c'è quello legato al sorteggio agli ottavi di finale. Arrivare primi consentirebbe di evitare avversari assai scomodi al primo turno di eliminazione diretta. Certo, chiudere il proprio girone in testa non è garanzia di un accoppiamento magnanimo, ma le probabilità sono decisamente migliori vedendo la situazione degli altri gruppi. Se i gironi fossero già conclusi, la Juventus da prima del suo raggruppamento eviterebbe le altre leader:. Le attuali seconde, invece, sono, Porto (insidiato dall'Atletico Madrid),(davanti al Basilea), Inter (davanti allo Sheriff),(ma occhio al Benfica), Villarreal (incalzato dall'Atalanta) e Lille (punto a punto col Wolfsburg). Ovviamente agli ottavi la Juve non potrebbe incontrare altre squadre di Serie A.