La scelta sul primo portiere è stata fatta: Szczesny sarà nuovamente incaricato di proteggere la porta dei bianconeri nella prossima stagione; sembra, infatti, definitivamente tramontata l'idea Donnarumma. L'addio di Buffon, però, lascia uno slot vuoto come secondo portiere. In questo ruolo, la Vecchia Signora è alla ricerca di un uomo di esperienza. Negli ultimi giorni, le voci di mercato si sono fatte insistenti sul nome di Salvatore Sirigu, portiere del Torino. Secondo quanto riporta il Corriere Torino, però, i bianconeri potrebbero virare su un ex: Antonio Mirante.