8









Le lancette corrono sugli orologi degli operatori di mercato, perché il gong finale previsto alle 20 di lunedì 1 febbraio si avvicina. Si affretta Fabio Paratici, che non ritiene una necessità la famigerata quarta punta, ma continua a lavorare per capire se questa sessione invernale possa offrire un’opportunità da cogliere. Il nome più quotato è sicuramente quello di Gianluca Scamacca, per il quale sono andati in scena diversi summit tra la dirigenza bianconera e quella del Sassuolo, proprietaria del cartellino. Affare bloccato, l’impasse resta sempre legata all’intesa sulle modalità del riscatto, per questo Paratici si è mosso su piste parallele. Come riporta Calciomercato.com, una di queste ha condotto a Roberto Piccoli, giovane attaccante dello Spezia in prestito dall’Atalanta, autore di 3 gol in stagione, 2 in Serie A e 1 in Coppa Italia. MURO - Presente e futuro, ecco uno dei mantra coltivati in casa bianconera, come testimoniano i recenti colpi che gettano uno sguardo all'avvenire. In questo senso, il dirigente bianconero si è mosso per Piccoli, seguito dalla Juve già dai tempi della Primavera dell’Atalanta con cui è stato capocannoniere della Youth League. Parallelamente a Scamacca è emerso anche il suo nome per vestire i panni della quarta punta, ma sia Atalanta che Spezia hanno le idee chiare sull’immediato avvenire del classe 2001. La Dea non ha intenzione di liberarlo a gennaio, al massimo se ne riparlerà in estate. Lo Spezia, dal canto suo, vuole tenerlo con sé, lo sta aspettando dall’infortunio per farlo proseguire nel percorso di crescita alle spalle di bomber Nzola. Per adesso Piccoli non si muove, a giugno chissà…