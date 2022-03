La Juventus sembra aver quasi concluso per l'arrivo a zero di Antonio Rudiger in scadenza con il Chelsea. Tuttavia quello di Rudiger non sarebbe l'unico nome. I bianconeri secondo Fichajes.net, avrebbero posato gli occhi su Ronald Araujo difensore del Barcellona. Nel caso in cui non si dovesse arrivare a Rudiger il giocatore blaugrana sarebbe il primo nome sul taccuino.