Tutto sulle spalle di Cristiano Ronaldo, così come dimostrato a Udine. Ma Andrea Pirlo aspetta anche l'ultimo scatto di Federico Chiesa: l'esterno potrebbe rientrare nella gara con il Milan e dare una soluzione in più a una Juve apparsa spenta, stanca, senza la forza necessaria per cambiare passo. E spesso quel passo l'ha fatto proprio Chiesa, che in questo campionato ha già totalizzato 12 gol e 8 assist. Mica pochi.



LE ULTIME - Un girone fa, proprio a San Siro arrivava la sua consacrazione: Federico aveva siglato il vantaggio poco dopo il quarto d'ora e si era ripetuto nella ripresa dopo il pari firmato da Calabria. C'era Dybala, a fargli gli assist giusti. Da capire se il duo si ritroverà anche domenica e stavolta il dubbio è più legato all'argentino: Chiesa corre infatti verso il recupero, così come Morata. Il ballottaggio ora è tutto spostato al fianco di Cristiano Ronaldo.