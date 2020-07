A un anno di distanza dalla vittoria dell’Europa League, Maurizio Sarri conquista il primo scudetto della sua carriera alla guida della Juventus. Un titolo che, per molti componenti della rosa, si va ad aggiungere ad una bacheca ricchissima. Il 10° per Buffon, il 9° consecutivo per Chiellini, un altro tricolore per Cristiano Ronaldo che ha vinto tutto anche in Spagna e Inghilterra. Ma c’è un giocatore che straccia tutti. È Danilo, che non solo ha vinto come CR7 la Serie A, la Premier League e la Liga, ma ha vinto precedentemente lo scudetto in Portogallo e in Brasile.