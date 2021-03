9







di Nicola Balice

La stagione è ancora lunga, eppure l'eliminazione in Champions traccia una linea netta tra presente e futuro. La Juve deve voltare pagina, il bilancio ha subito un altro (l'ennesimo) duro colpo con l'uscita già agli ottavi, il mercato resta una risorsa fondamentale per fare cassa e poi finanziare quello in entrata. Tutto o quasi in tal senso ruota attorno a Cristiano Ronaldo, al di là dell'eventuale minusvalenza (restano circa 29 milioni di ammortamento per la prossima stagione) è la quota da 60 milioni circa di ingaggio lordo a vincolare il progetto finché non si deciderà se Juve e CR7 continueranno insieme o meno. Nel frattempo c'è una lunga lista di giocatori in vendita o comunque non-incedibili, che dovranno portare soldi o più probabilmente a scambi virtuosi per campo e bilancio. Praticamente una squadra intera, pure con qualche cambio a disposizione. Scoprila in gallery