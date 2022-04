L'asse di mercato tra Sassuolo e Juventus è destinato a diventare sempre più rovente. L'interesse del club bianconero per Giacomo Raspadori - individuato tra i profili per sostituire Dybala - è noto, ma secondo quanto riportato da Tuttosport Cherubini potrebbe bussare alla porta di Carnevali anche per un altro dei gioielli messi in mostra dai neroverdi in questo campionato: Davide Frattesi. La Juventus, tra gli altri, ha anche l'obiettivo di ripristinare uno zoccolo duro di calciatori italiani in rosa, meglio ancora se giovani: ecco perché una maxi operazione con il Sassuolo, secondo Tuttosport, è allo studio.



LE MOSSE - La lunga trattativa per Locatelli dello scorso anno alla fine ha accontentato tutti: i rapporti tra Cherubini e Carnevali sono ottimi, anche se il Sassuolo non vorrà fare sconti. La trattativa è ancora da impostare, ma la Juve ha iniziato a muoversi. In questo senso, la partita tra le due squadre in programma il 24 aprile al Mapei Stadium potrebbe essere l'occasione per fare passi avanti, magari prospettando anche l'inserimento di qualche giovane bianconero nell'affare. Che, come prevedibile, non sarà comunque facile: su Frattesi - per il quale la Roma conserva il 30% della futura rivendita - la concorrenza è alta e ha un nome su tutti: l'Inter. LA CONCORRENZA - E se alla Juve il profilo del classe '99 cresciuto nel vivaio giallorosso è stato individuato anche per sopperire allo scarso contributo dei centrocampisti alle voci inserimenti e gol, anche Beppe Marotta ci aveva già messo gli occhi, muovendosi in anticipo. Morale della favola? L'Inter c'è, ancora in pole, ma occhio al sorpasso bianconero. Cherubini è attivo - scrive Tuttosport - così come lo è su altri fronti: Zaniolo, naturalmente. Considerato non alternativo a Raspadori. E poi gli altri nomi noti a centrocampo: da Renato Sanches a Jorginho, fino a Pogba che continua a mandare segnali. In attesa che voci, idee e trattative entrino nel vivo.