Con molte probabilità Aaron Ramsey farà ritorno alla base al termine della stagione, ma non solo. Come riporta La Repubblica anche Marko Pjaca non verrà riscattato dal Torino e tornerà nella Torino bianconera. Il giocatore non avrebbe convinto Juric e nemmeno la dirigenza granata che non sarebbe disposta a versare soldi nelle casse della Juventus per accaparrarsi l'attaccante croato.