Sono giorni in cui è tornato di grande attualità il nome di Adrien Rabiot, la trattativa con il Manchester United è di quelle che fanno discutere senza troppi sorrisi dentro e fuori l'ambiente bianconero. Guardando oltre le colonne di Ercole di questa sessione di mercato, sono comunque tanti i giocatori in scadenza al 30 giugno 2023: molti di loro lasceranno la Juve per proseguire quel lavoro di ridimensionamento dei costi e rivoluzione tecnica già avviato in questo biennio. Storie comunque tutte diverse le une dalle altre, con Rabiot che rappresenta solo uno dei tanti capitoli il cui finale rimane tutto da scrivere.Scoprile in gallery