Ormai è solo questione di tempo, a luglio sarà finalmente ufficiale il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Come riferisce Calciomercato.com, è tutto definito con gli agenti, contratto di tre anni a 10 milioni netti a stagione (8 fissi più 2 di bonus) per l'uomo chiamato a rivoluzionare il centrocampo bianconero, punto debole degli ultimi anni. Una "Pogba Revolution": ma come cambierà il reparto, in cui l'unico sicuro di restare è Manuel Locatelli?



FUORI TUTTI - Arthur è in uscita, la Juve sta cercando la soluzione migliore; Rabiot, di fronte a un'offerta convincente, può andare via; Ramsey è fuori dal progetto e si attende la rescissione. E poi c'è McKennie, ma non è da escludere che in presenza di un'offerta importante l'americano possa anche essere ceduto. Escluso il pacchetto giovani (c'è da definire da chi sarà formato), dunque, il centrocampo somiglierà a un reparto del tutto inedito. CENTRO... CAMPO - Un centrocampo che ruoterà intorno a Paul Pogba. Difficile incasellarlo in un ruolo: Paul attacca e difende, si inserisce e segna, ma recupera anche. Ecco perché Allegri lo ha fortemente voluto e gli affiderà le chiavi del centrocampo. Il francese partirà da mezz'ala sinistra, ma potrà adattarsi anche come regista. L'intesa con Locatelli non sarà un problema e in attesa di capire chi saranno gli altri ad affiancarli, la rivoluzione è già iniziata.