La Juve si ritroverà il 10 luglio per dare il via alla nuova stagione. Qualcuno però anticiperà i compagni; come sappiamo, Paul Pogba sarà a Torino il 2 luglio per recuperare al meglio dopo l'infortunio e con lui ci sarà anche Nicolò Fagioli secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista italiano ha chiuso la stagione a Siviglia, dove ha subito un brutto infortunio alla spalla.