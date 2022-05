Come racconta Tuttosport, Pogba dovrebbe essere il primo colpo in assoluto, ma potrebbe non essere l’unico rinforzo a centrocampo. Il raddoppio della Juventus dipenderà soprattutto da Arthur. In caso di addio del brasiliano, Allegri non vorrebbe un regista classico, bensì un mediano. Anche per questo il primo nome della lista, oggetto di confronto nei recenti discorsi con l’Arsenal (con i Gunners si è parlato anche di Gabriel e McKennie), è Thomas. A ruota dell’ex Atletico Madrid resiste la candidatura di Leandro Paredes. L’ex Roma ed Empoli, già seguito dalla Juventus in passato, in estate dovrebbe lasciare il Psg in saldo.