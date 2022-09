Dal triplice fischio risuonato all’interno del Parco dei Principi, il pensiero dellasi è spostato dalla sfida contro ilalla prossima di campionato, domenica sera, che vedrà i bianconeri affrontare laIn vista dell’impegno, però, non arrivano notizie confortanti dall’infermeria. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, non farà parte della lista dei convocatiche non ha ancora recuperato dal problema all’adduttore che l’ha tenuto fuori dal match di Champions League contro l’ex squadra parigina. Il Fideo dovrebbe tornare a disposizione per la seconda giornata della competizione europea, contro il Benfica. Qualche speranza in più, invece, sul fronte. Segnalato in ripresa dopo la distorsione alla caviglia subìta contro lo Spezia, potrebbe tornare in campo contro la Salernitana.