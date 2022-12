La buona notizia, tanto per cominciare, è che Paul Pogba è tornato a correre . Sul fronte, però, quella del centrocampista francese non è la sola situazione da seguire con attenzione in vista della ripresa del campionato, quando Massimilianoconta di avere a disposizione una versione dellail più possibile vicina a quella "reale". Tra i giocatori più attesi c'è indubbiamente Federico, che si pensava potesse essere protagonista già nell'amichevole contro l'che invece è stato costretto a saltare per prudenza. Lo stesso, secondo Tuttosport, avverrà domani per il test con il, ma dalla prossima settimana dovrebbe cambiare tutto: dal 27 dicembre, infatti, l'esterno azzurro tornerà in gruppo, con l'obiettivo di esserci - questa volta davvero - per l'amichevole del 30 (a porte aperte) contro loall'Allianz Stadium.Probabile - sempre secondo il quotidiano - che in quell'occasione si rivedrà anche Dusan, alle prese in questi giorni con un programma personalizzato per superare lache lo ha condizionato sia alla Juve che in Nazionale. Anche nel suo caso, come del resto per Chiesa e lo stesso Pogba, saranno dirimenti le risposte del fisico, da valutare giorno dopo giorno. Ma la "missione", neanche a dirlo, è quello di tirarlo a lucido per il match contro ladel 4 gennaio.