Non solo Paul Pogba ( QUI LE ULTIME ). Stando a Sky Sport, anche Juane Mattiasi sono presentati quest'oggi alla Continassa, nonostante il giorno di riposo concesso allada Massimiliano, per continuare il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Il colombiano è già tornato in campo nel match di domenica contro l'Atalanta, ma non è ancora al meglio della condizione. Lontano dal poter riabbracciare i tifosi bianconeri anche Leonardo, che non tornerà a disposizione prima dell'inizio di febbraio.