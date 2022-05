Oggi sicuramente sarà il giorno di Paul Pogba e si capirà se l'affare per portare il Polpo a Torino sarà fattibile o meno. Andrea Agnelli però non si ferma, viste le lacune mostrate dal centrocampo in questa stagione. L'obiettivo del presidente è quello di portare a Torino anche Sergej Milinkovic-Savic secondo il Corriere dello Sport. La richiesta della Lazio dovrebbe essere attorno ai 70 milioni di euro.