La vittoria in Supercoppa italiana ha rappresentato per Andrea Pirlo il primo trofeo vinto seduto su una panchina da tecnico. Non solo per lui, però, si è trattato di una prima volta. La rosa è stata ringiovanita e per 4 nuovi acquisti quello vinto contro il Napoli è stato il primo trofeo di sempre in Italia. Attraverso i social, la Juventus ha voluto ricordare questo dettaglio mettendo le foto con la Supercoppa di Kulusevski, McKennie, Arthur e Chiesa accompagnandole con il messaggio: "Il primo non si scorda mai".