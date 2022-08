Continua la ricerca a centrocampo per la. La squadra di Massimilianodopo aver perso per infortunio sia Paulche Westonsi muove sul mercato ma la priorità è quella di cedere un giocatore nel reparto per fare spazio ad un nuovo acquisto. Il nome sempre più caldo è quello del centrocampista delLeandro, che sembra avvicinarsi a piccoli passi verso Torino, non solo però. Già negli scorsi mesi la Juventus aveva sondato il centrocampista italiano del Sassuolo Davide. I bianconeri si stanno interrogando per capire se sia più utile una mezz'ala come Frattesi o un regista come Paredes.Stando a quanto riferisce SkySport la Vecchia Signora torna a corteggiare il centrocampista classe 1999 originario di. Non solo Madama però, forte anche il pressing del. Nonostante ad inizio mercato sembrava che potesse fare ritorno nella capitale. Ora la pista di un ritorno in giallorosso sembra sfumata. Il Sassuolo valuta il giocatore circa 30/35 milioni.