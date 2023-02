Tanta paura, una caviglia gonfia, ma niente fratture.tira un sospiro di sollievo, anche se non sarà prestissimo con la Juventus: potrebbero servire tre settimane prima di rivederlo in campo. Niente Fiorentina e Spezia in campionato, niente doppia sfida di Europa League con il Nantes, può esserci il Toro (28 febbraio) nel mirino o magari la trasferta di Roma contro i giallorossi (5 marzo), come spiega calciomercato.com. Leandro, invece, può tornare a disposizione già nel breve periodo. Il fastidio alla zampa dell'oca è da gestire e valutare giorno dopo giorno, può essere a disposizione già per la partita con la Fiorentina, almeno in panchina.