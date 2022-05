Quale occasione migliore, se non il finale di stagione, a obiettivo quarto posto raggiunto. Massimiliano Allegri ha spazio per sperimentare, valutare in vista del prossimo anno. Molto probabilmente, Fabio Miretti partirà nuovamente dal primo minuto, come annunciato dallo stesso tecnico livornese. In panchina, un altro giovane dell'Under 23: Marley Aké, che potrebbe tornare in campo con la prima squadra, dopo che la sua crescita era stata interrotta causa infortunio.