Non solo Milinkovic Savic, sono tanti i giocatori che andranno in scadenza nel 2024 e che sono tutt'ora o sono stati in passato obiettivi della Juve. Oltre al serbo, sempre a centrocampo, c'è Zielinski del Napoli in scadenza, così come Hjulmand del Lecce. Sugli esterni invece, stessa situazione per Singo del Torino e Carlos Augusto del Monza.