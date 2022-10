Non c'è soloper il centrocampo. La dirigenza bianconera continua a tenere sulla lista anche il nome dgià in passato è entrato nel radar della Juve e secondo la Gazzetta dello Sport, questa pista non è tramontata. Sul centrocampista c'è anche la Roma, che nell'ultima sessione di mercato era andata vicino ad ingaggiarlo. Secondo il quotidiano, in futuro potrebbe esserci un'offerta della Juve anche se il sogno chiaramente rimane Milinkovic Savic.