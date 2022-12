Il tecnico livornese, che è sempre stato definito come "un'aziendalista", adesso avrà un ruolo importante sulle strategie per gli acquisti e le cessioni.Anche perché è da quel reparto che circolano le principali voci sul mercato in uscite per cui la Juve farà un ultimo tentativo per convincerlo a rimanere anche la prossima stagione con scarse possibilità di successo viste le attenzioni di squadre con cui i bianconeri non riescono a competere economicamente., che saluterebbe Torino già a gennaio se arrivasse una proposta importante.Se è vero che Sergej Milinkovic Savic rimane il sogno e il grande obiettivo della Juve per rinforzare il centrocampo, da quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è un altro profilo che sta prendendo quota nell'idee della Juve e soprattutto di Allegri.L'assalto potrebbe avvenire in estate a meno che quell'offerta per Mckennie arrivi già nelle prossime settimane.i bianconeri sarebbero in piena corsa.