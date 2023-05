Non c'è ancora la fumata bianca definitiva per Giuntoli alla Juve ma potrebbe arrivare a breve. Ne parla Tuttosport secondo cui il dirigente del Napoli utilizzerà queste ultime partite di campionato ed Europa League per osservare con attenzione alcuni giocatori bianconeri. Tra questi, oltre a Milik, in cerca di riscatto, ci sono Gatti e Rugani. A riferirlo è Tuttosport.