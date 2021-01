3









Occhio ai last minute. La Juve continua a sondare il terreno per una quarta punta, e come ricorda Tuttosport, i nomi non possono fermarsi a quelli di Arkadiusz Milik e Gianluca Scamacca. L'intenzione dei bianconeri è quella di completare il reparto offensivo, e se l'idea Giroud è ormai sulla via del tramonto, le antenne estere restano dritte. Dritte comunque. Fisse, verso un'occasione importante. I NOMI - Dalla Germania, ad esempio, continua a filtrare il nome di Cunha dell'Hertha Berlino, con cui la Juve ha parlato anche di Bernardeschi (l'esterno però non gradirebbe la soluzione); la Juve chiaramente ha la spada di Damocle degli slot da extracomunitari: non ne può acquistare dopo aver riempito le due caselle con Arthur e McKennie. Il brasiliano, magari, tornerà di moda in estate, mentre per questo freddo mercato è sono in corso sondaggi per Edouard del Celtic e Antiste del Tolosa. Sembrava possibile persino Dembele del Lione, ma andrà all'Atletico Madrid.