CHIEDE 5 REGALI ALLA SQUADRA PER IL PROSEGUIO DELLA STAGIONE, SCOPRILI NELLA GALLERY

Abbiamo parlato dei regali che possono arrivare sul mercato, a gennaio e in estate. Ma la Juve in questo momento si deve concentrare soprattutto sul campo. Tra pochi giorni c'è l'ultima gara dell'anno; una partita "speciale" visto che arriva all'Allianz Stadium laIl Natale è passato bene in casa bianconera grazie alla vittoria con il Frosinone, ora l'obiettivo è non "rovinarsi" capodanno. Un solo modo per riuscirsi, ottenere i tre punti che aumenterebbero ancora il vantaggio in vista della qualificazione in Champions e soprattutto sarebbero fondamentali per la lotta scudetto.Abbastanza bene, considerando che il passo falso di Genova è stato "cancellato" dal gol all'ottantesimo di Dusan Vlahovic. Allegri non può che essere soddisfatto di ciò che sta facendo la squadra, anche se continua a battere il tasto su alcuni limiti e miglioramenti che la Juve deve fare per continuare così.In particolare, il tecnico