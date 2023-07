La rivoluzione bianconera prosegue e dopo la forte decisione su Leonardo Bonucci, ecco i piani per rinforzare il reparto. Leo continua ad allenarsi in vacanza e lunedì sarà alla Continassa nonostante non rientri più nei piani di Allegri e della Juve, perché il suo obiettivo non è mai cambiato: finire la carriera alla Juve, far ricredere tanto la società quanto l’allenatore e chiudere con l'Europeo 2024. Ma Giuntoli e Allegri non cambiano i programmi e, anzi, pensano al mercato. Danilo e Gatti sono gli unici sicuri di restare, con Bremer possibile sacrificabile per una grande offerta, mentre Alex Sandro e Rugani sono in bilico, anche se prima di salutarli servirà qualche colpo in entrata. Giuntoli e Manna hanno puntato i radar su Konstantinos, 25enne greco dello Stoccarda, ma non solo. Come scrive la Gazzetta, infatti, gli occhi sono fissati anche sul 21enne tedescodel Southampton, fresco di retrocessione in Championship. E' lui l'ultimo nome, quello nuovo, per la difesa bianconera.