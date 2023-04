Lasi guarda attorno e pensa alla carica di direttore sportivo. I tifosi sognano il ritorno di Alessandronella dirigenza, come ormai noto. Il capitano ieri sera è ritornato allo Stadium in compagnia del figlio in tribuna. Accolto dall'amore dei tifosi che per anni hanno esultato ad ogni suo gol. Al momento non è previsto un ritorno del capitano nella dirigenza bianconera ma Madama si guarda attorno per ricoprire la carica di direttore sportivo nella prossima stagione.L'obiettivo di Madama è quello di portare in società un uomo "di campo" e il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Frederic Massara, ora al Milan. Non solo però, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Tre nomi sulla lista, uno è quello di Massara, sullo sfondo anche Berta e Giuntoli.