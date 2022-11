Non solo l'esterno dell'Joakim, la Juve vuole trattare con la famiglia Percassi per altri tre giovani giocatori. Per possibile vice-Cuadrado il nodo è il prezzo: i bianconeri sarebbero disposti solo a un prestito con diritto di riscatto, non obbligo, e non oltre i 15 milioni. Potrebbero esserci altri nomi sul piatto: il giovane difensore Okoli e Scalvini, ma anche il portiere Carnesecchi, ora in prestito alla Cremonese. A riferirlo è Calciomercato.com.