Dal sito ufficiale della Juve, il consueto recap sui giocatori impegnati oggi con le rispettive Nazionali.Chi scende in campo, oggi, 12 settembre 2023, dellacon le? GiocherannoTre giocatori della Juventus coinvolti oggi nelle gare delle Nazionali. Gara fondamentale per l'Italia e Manuelche, alle 20.45, ospitano l'Ucraina. Si gioca a San Siro e gli azzurri partono, al fischio d'inizio, a tre punti di distanza dagli avversari in classifica. Amichevole, invece, in programma per: USA-Oman alle 02.30, nella notte.Manuel Locatelli | Italia-Ucraina, ore 20:45Weston McKennie e Timothy Weah | USA-Oman, ore 02:30 (nella notte tra il 12 e il 13 settembre)