lo aveva detto ieri sera nello spogliatoio, dopo: "Bravi ragazzi, ci vediamo domani". È così è stato: umore alle stelle, il gruppo bianconero si è ritrovato questa mattina al Training Center della Continassa. Nel menù redatto dallo staff del tecnico livornese: scarico per chi ha giocato ieri, possesso palla e partitella per chi ha osservato il match dalla panchina.Le buone notizie non si limitano ad umore e risultati. Questa mattina, infatti, si è allenato parzialmente con il gruppo Timothy. L'esterno statunitense, dunque, procede spedito verso il pieno recupero, in vista del prossimo impegno contro il Genoa che potrebbe vederlo tornare tra i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri.Il report completo daIl gruppo dei bianconeri si è subito ritrovato, compatto, questa mattina alla Continassa. Dopo la vittoria sul Napoli e il primo posto – momentaneo – in classifica, la squadra ha subito ripreso ad allenarsi, mettendo nel mirino la trasferta di Genova, contro il Genoa, che i bianconeri affronteranno a Marassi venerdì prossimo.Come sempre nei post gara la squadra ha lavorato in due gruppi: chi è stato maggiormente impegnato con il Napoli aveva in programma una seduta di scarico, esercitazioni per il possesso della palla e partitella per gli altri.Domani giorno di riposo, lunedì si riparte con una doppia sessione, mattino e pomeriggio.