Samuelsi sta ritagliando poco spazio agli ordini di Massimiliano Allegri nella Juventus. Per questo potrebbe lasciare il capoluogo piemontese già nel mercato di gennaio. Come riferisce Tuttosport il giocatore inglese è finito nel mirino di Tottenham, Brendford, Fulham ma non solo, piacerebbe anche all'Olympique Lione di Gennaro Gattuso.