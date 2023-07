In casa Juve sono i giorni di inizio ritiro, quelli che aprono ufficialmente la stagione 2023/24, ma anche quelli delle valutazioni. In ogni settore e ad ogni livello. Sì, perché tanto si parla di Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Gleison Bremer - i tre big che hanno assunto le sembianze dei sacrificabili (almeno uno dei tre) - ma non sono gli unici al centro di questioni trattative e chiacchierate. C'è un altro mercato, infatti, sotto i riflettori, che riguarda i più giovani talenti bianconeri, quelli che dopo gli anni delle giovanili e il salto in Next Gen ora possono trovare spazio ancora più su.Così, oltre a cercare soluzioni per i vari esuberi - Arthur, Pellegrini, Zakaria, McKennie - la Juve tratta per tracciare il miglior percorso possibile per i suoi giovani. A partire da... Filippo. Dopo l'anno a Monza, il talentuoso centrocampista sta scegliendo la prossima tappa con il suo agente Michele Fioravanti. Su di lui ci sono l'Empoli, che da tempo ha aperto la trattativa con la Juve, ma anche Salernitana, Verona e Cagliari, che l'hanno chiesto al club bianconero. Lui, ma non solo. Altri due giocatori passati dalla Prima Squadra di Allegri, tra allenamenti, amichevoli e convocazioni, sono temi caldi delle ultime ore. Si tratta di Alessandro, su cui ci sono Venezia e Cremonese, e di Mattia, che può lasciare la Next Gen a caccia di minuti tra Serie A e Serie B. Colloqui in corso, idee sul tavolo e un percorso da trovare per poi ritrovarsi, magari, nella Juve che verrà.