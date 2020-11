C'era una volta la bolgia. L'Allianz Stadium pieno e colmo di gioia, di entusiasmo, di aspettative. Secondo quanto riporta Tuttosport, anche l'assenza di tifo di questo strano anno non sta aiutando i ragazzi di Pirlo. Contro il Cagliari, sarà solo la terza gara interna in campionato: dopo il 3-0 alla Samp, è arrivato il pari con il Verona. Poi, in Champions, il durissimo ko contro il Barcellona. Ieri ne ha parlato Pirlo nell'intervista concessa a JTV: "Non c’è più questo senso un po’ di paura, soprattutto tra le squadre più piccole, di andare allo Juventus Stadium o a San Siro, quando c’erano una grande atmosfera e un po’ di pressione. Si è ribaltato tutto, però siamo in un periodo particolare e siamo già abituati a fare questo tipo di partite".